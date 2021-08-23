صفقات مانشستر سيتي | جوارديولا يجهز نفسه لفشل صفقة هاري كين

ينفد الوقت بالنسبة لمانشستر سيتي لكسر الجمود مع توتنهام والاتفاق على سعر للتعاقد مع هاري كين قبل إغلاق الميركاتو الصيفي 2021 بأقل من ثمانية أيام، ما جعل بيب جوارديولا يبحث عن خطط بديلة لحل مشكلة خط الهجوم.

ومن بين الحلول التي يقوم حالياً بيب جوارديولا بتجريبها، الدفع بالجناح الشاب “فيران توريس” كماهجم، حيث قاد الدولي الاسباني في أول مباراتين من الموسم خط الهجوم، رغم تواجد البرازيلي جابرييل جيسوس.

وحتى مع عودة جابرييل جيسوس إلى التشكيلة الأساسية يوم السبت أمام نوريتش سيتي، تم إشراكه على الاطراف، مع استمرار توريس في خط الهجوم، ما يؤكد إيمان بيب جوارديولا بمواطنه في هذا المركز.

وأثار هذا القرار بعض الدهشة نظرًا لأن جيسوس هو المهاجم الصريح الوحيد في الفريق، لكن تفسير بيب جوارديولا بعد المباراة يكشف أن جيسوس ربما يتطلع إلى إعفاء نفسه من المزيد من المهام الرئيسية للموسم المقبل.

ماذا قال بيب جوارديولا عن الاعتماد على توريس في المقدمة بدلاً من جيسوس؟

تحدث مدرب مانشستر سيتي بعد مباراة نوريتش سيتي عن الأمر وقال “لقد تحدثت إلى جابرييل وهو يحب اللعب في المراكز الأوسع (الأطراف). غابرييل يستطيع أن ينطلق من الاطراف ويدخل إلى العمق، وفيران يتحرك أكثر نحو المرمى، ومع افتقارنا للأهداف، نحتاج إلى لاعب هناك.”

وأوضح “قدم فيران لحظات لا تصدق ضد توتنهام. أنا أكثر من سعيد. لكن كلا اللاعبين يمكن أن يلعب في جميع المراكز الثلاثة في الهجوم. هذا جيد جدا للفريق.”

وتابع “بعض اللاعبين عندما يحصلون على الكرة في مواضع أكثر اتساعًا، يكون شكل أجسامهم أكثر انفتاحًا ولديهم المزيد من الوقت لاتخاذ القرار الصحيح. عندما تلعب في الوسط يكون من الصعب الحصول على كرات جيدة تلعب بشكل مركزي للغاية.”

وأردف جوارديولا قائلاً “غابرييل هو الأفضل لتوسيع الملعب. علينا استخدام غابرييل عندما أصيب سيرجيو. كنا محظوظين لأن فيران لعب هناك وسجل ثلاثة أهداف ضد نيوكاسل ودائمًا عندما كان يلعب هناك كان لديه إحساس لا يصدق بالتسديد. كل هؤلاء الثلاثة زائد رحيم، كما أنه وضع جيد بالنسبة له، فهو جيد حقًا كمهاجم “.

هذا يعني أن توريس، الذي وقع مقابل 20 مليون جنيه إسترليني فقط الصيف الماضي، قد يلعب دورًا دائمًا كمهاجم هذا الموسم، وإذا لم يرغب توتنهام في بيع كين مقابل 120 مليون جنيه إسترليني، فربما يرجع الأمر إلى الدولي الإسباني، لتحمل مسؤوليات التهديف في الفريق.