يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة الفيصلي والرمثا مع القنوات الناقلة في دور ثمن نهائي (16) ببطولة كأس الاردن، التي انطلقت لأول مرة في عام 1980.

يستقبل ملعب عمان الدولي، قمة مباريات دور الـ 16 في كأس الاردن بين البطل القياسي للمسابقة “الفيصلي”، ونظيره الرمثا الذي حقق اللقب مرتين متتاليتين 1990 و1991.

ويتصدر نادي الفيصلي سجل بطولات كأس الاردن برصيد 20 لقب، آخرها في النسخة الماضية 2018/2019، بعدما ألغيت نسخة 2019/2020، ويأتي الوحدات في المرتبة الثانية بـ 10 ألقاب، بينما حققت أندية الجزيرة، شباب الاردن، والرمثا اللقب مرتين، والاهلي وذات راس والعربي مرة واحدة لكل منهما.

وتأهل الفيصلي إلى دور ثمن نهائي كأس الاردن 2021، بعدما انتصر على اتحاد الرمثا بنتيجة (6-1) بدور 32، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد 15 أغسطس، ويتطلع إلى مصالحة جماهيره بالتأهل إلى دور الثمانية على حساب الرمثا.

ويمر نادي الفيصلي بفترة صعبة، حيث خسر مباراة الكلاسيكو أمام الوحدات يوم الخميس الماضي في دوري المحترفين الاردني، وابتعد بشكل كبير عن المنافسة على استعادة اللقب من غريمه التقليدي.

وقرر الفيصلي تعيين المدرب السوري محمد عقيل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للعراقي حكيم شاكر الذي تقدم باستقالته بعد خسارة مباراة الكلاسيكو للمرة الخامسة على التوالي أمام الوحدات.

على الجهة المقابلة، صعد نادي الرمثا إلى دور 16، على حساب اليرموك بركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0)، وسيسعى لاستغلال وضعية الفيصلي الصعبة لخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

متى موعد مباراة الفيصلي والرمثا في كأس الاردن والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة الفيصلي والرمثا في كأس الاردن، يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الفيصلي والرمثا على قناة الأردن الرياضية HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11958 أفقي، بمعدل ترميز 27500.