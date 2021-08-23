موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي والقنوات الناقلة مع المعلق ضمن الجولة الثالثة والثلاثين في الدوري المصري الممتاز.

يستضيف ملعب الدفاع الجوي “ستاد 30 يونيو”، مباراة حاسمة ومرتقبة بين نادي الزمالك والانتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل رجال المدرب باتريس كارتيرون مباراة الانتاج الحربي وعينهم على تحقيق الثلاث نقاط من أجل استعادة لقب الدوري المصري، الغائب عن خزائن الفريق منذ 5 سنوات، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وفاز الزمالك بصعوبة على سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية، حيث كان متأخرًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، قبل أن يسجل هدفين متتاليين ويحسم الثلاث نقاط لصالحه في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب السويس الجديد.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب ترتيب الدوري المصري بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه “الاهلي”، وجمع الفارس الأبيض 76 نقطة، من 32 مباراة، فاز 23 مرة، وتعادل في 7 مباريات، وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 58 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة.

على الجهة المقابلة، تأكد هبوط نادي الانتاج الحربي إلى دوري الدرجة الأولى بشكلٍ رسمي، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدفٍ لمثله.

وعلى الرغم من ذلك، سيسعى ابناء المدرب أحمد كشري ترك بصمة لا تنسى بتحقيق الفوز على الزمالك أو على الأقل الخروج بالتعادل، لتأجيل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة حال فاز الاهلي على الجونة.

ولن يتواجد المدرب أحمد كشرى على دكة البدلاء، بعد تعرضه للإيقاف 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب اعتراضه على حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى “أحمد العدوى”.

ويقبع الانتاج الحربي في المركز قبل الأخير -17- بجدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 27 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 5 مناسبات، وتعادل في 12، وتلقى 15 هزيمة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا، ودخل مرماه 58.

متى موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري، يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11861 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ولم يتم تحديد المعلق بعد.