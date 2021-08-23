الامارات | اتحاد اليد الإماراتي يعتمد جدول المسابقات المعدل بعد انسحاب بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد الإماراتي يعتمد جدول المسابقات المعدل بعد انسحاب بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد كرة اليد الإماراتي، الجدول المعدل، لمسابقات موسمه الجديد 2021-2022، بعد قرار بني ياس الأسبوع الماضي بالانسحاب من مسابقات الرجال، والذي جاء مكملاً لقراري الوحدة والظفرة بعدم المشاركة.

ويتضمن جدول مسابقات اتحاد اليد، أربع بطولات محلية، هي الدوري العام، والسوبر الإماراتي، وكأس نائب رئيس الدولة، على أن يسدل الستار بمسابقة كأس رئيس الدولة، ليضاف إليها وللعام الرابع على التوالي، بطولة "السوبر الإماراتي البحريني" التي حدد موعدٍ مبدئي لها في 29 سبتمبر المقبل، وتجمع بطل مسابقتي السوبر في كلا البلدين.

وبناءً على الجدول المعدل، تقص بطولة الدوري العام في حلتها الجديدة أولى مسابقات الموسم، وذلك في الثالث من سبتمبر المقبل، بمشاركة 8 أندية هي الشارقة والعين وشباب الأهلي والنصر ومليحة والجزيرة والوصل ودبا الحصن، على أن تحمل الجولة الأولى من الدوري عنوان القمة المبكرة، بلقاء الشارقة وضيفه شباب الأهلي، في جولة سيلتقي فيها ايضاً العين والنصر.

وحدد جدول المسابقات الجديد، التاسع من سبتمبر، موعداً لبطولة "السوبر الإماراتي" التي تقتصر على مباراة واحدة، وتجمع بطل الدوري للموسم الماضي فريق الشارقة، ونادي الجزيرة ثاني كأس رئيس الدولة لموسم 2020-2021.

وتستكمل مسابقات الموسم في 18 ديسمبر، بانطلاق كأس نائب رئيس الدولة، المقامة حتى 21 يناير 2022، ليسدل الستار ببطولة كأس رئيس الدولة، المقامة في أبريل العام المقبل، وتقتصر منافساتها على 10 أيام، بما فيها الدورين التمهيدي، والقبل نهائي، والمباراة النهائية.

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