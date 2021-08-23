الامارات | سيد عبد الحفيظ خارج أسوار الأهلي.. وبيبو البديل المنتظر

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ خارج أسوار الأهلي.. وبيبو البديل المنتظر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر قريبة الصلة من إدارة الأهلي المصري، أن الإدارة بصدد اجراء تغيرات موسعة على الطاقم الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل على خلفية خسارة الفريق لبطولة الدوري.

وأضافت المصادر لـ "الإمارات اليوم" أن التغيرات سوف تطول مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، والذي سيتحول إلى العمل الإعلامي داخل قناة النادي، فيما سينحصر بديله بين خالد بيبو ووائل جمعة، وان كان رئيس النادي الأهلي يميل بشكل أكبر نحو تولى بيبو المنصب.

كما قدمت لجنة التخطيط في النادي الأهلي توصية لمجلس الإدارة بضرورة تعيين مدرب عام مصري ضمن الطاقم الفني المساعد للمدرب الجنوب افريقي موسيماني، اذ رشحت اللجنة اسم علاء ميهوب لتولى هذا المنصب، فيما يميل مجلس الإدارة لإسناد المهمة إلى هاني رمزي أو عماد النحاس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news