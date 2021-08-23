الامارات | تمرد في الأهلي المصري.. والافارقة يرفضون الرحيل المجاني

شكرا لقرائتكم خبر عن تمرد في الأهلي المصري.. والافارقة يرفضون الرحيل المجاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض لاعب الأهلي المصري، النيجيري اجايي، الرحيل عن النادي دون أن يحصل على باقي مستحقاته عن الموسم المقبل والمُقدرة بـ900 ألف دولار.

وسلمت إدارة الأهلي اللاعب خطابا رسمياً يفيد بعدم الحاجة لجهوده في الموسم المقبل، الا أن رد اللاعب جاء صادما للمسؤولين في النادي، رافضا الرحيل والتمسك باستكمال عقده وفق تأكيدات الإعلامي المصري هاني حتحوت في برنامجه "الماتش".

وترددت شائعات عن رغبة كل من الزمالك وبيراميدز، في الحصول على خدمات مهاجم الأهلي، إلا أن اجايي أكد أنه لا يملك عروضا من أندية محلية أو خارجية في الوقت الحالي.

وفي ذات الاتجاه رفض الزامبي، والتر بواليا الرحيل عن الأهلي في نهاية الموسم على سبيل الإعارة أو البيع.

وأكد اللاعب لمدير التعاقدات في الأهلي أمير توفيق، أنه لا يرغب في الرحيل بالطريقة التي يراها الأهلي، وإذ كان مسؤولوه ليس لديهم الرغبة في بقاءه فعليهم أن يسددوا باق مستحقاته عن السنوات الثلاث المقبلة في عقده.

ولم تقتصر حالات التمرد في الأهلي على اللاعبين الافارقة، بل انها امتدت لتشمل لاعب خط الوسط، عمرو السولية، الذي رفض تمديد عقده قبل أن يتم وضعه في الفئة الأولى التي تتقاضي 12 مليون جنيه مصري سنويا مع وضع بند في عقده يُعطيه الحق في الاحتراف لمدة موسم واحد في أي ناد خليجي دون ربطها بموافقة الأهلي، وهي المطالب التي تحفظت عليها الإدارة.

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