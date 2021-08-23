بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يمدد عقد كيميش حتى عام 2025

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برلين: مدّد الألماني الدولي يوزوا كيميش عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2025 كما أعلن النادي البافاري.

ويستطيع كيميش شغل مركز الظهير الأيمن أو في خط الوسط، وكان عقده السابق ينتهي في 30 حزيران/ يونيو 2023.

ولم يفصح بايرن ميونيخ عن الأجر الذي سيتقاضاه كيميش، لكن صحيفة "بيلد" الواسعة الإنتشار أشارت في 5 آب/ أغسطس الحالي، بأنّ اللّاعب سيحصل على راتب سنوي قدره 23.5 ملايين يورو.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ وحارسه السابق أوليفر كان على حسابه على تويتر "نحن سعداء كون يوزوا كيميش سيبقى في ميونيخ!".

وكان كيميش إنتقل إلى صفوف بايرن قادمًا من لايبزيغ عام 2015، وحقّق في صفوفه لقب الدوري المحلّي في كل موسم منذ انضمامه بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2020 وكأس العالم للأندية وألقابًا محليّة أخرى.

وبدأ كيميش مسيرته الدوليّة عام 2016 وخاض حتى الآن 59 مباراة في صفوف المانشافت، وشارك في نهائيّات كأس أوروبا الأخيرة حيث خرج فريقه من الدور الثاني على يد إنكلترا.