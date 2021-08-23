ليفربول لمصراوي: شرط واحد لتواجد صلاح أمام الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

برر نادي ليفربول الإنجليزي قراره بشأن عدم السماح لمحمد صلاح بالانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل والمشاركة في مباراتي تصفيات كأس العالم 2022، وشدد أنه ليس ضد مصر، والأمر لا يتعلق بصلاح وحده.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه قد تلقى خطاباً من نادي ليفربول الإنجليزي يعتذر فيه عن عدم انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب المقبل، بسبب الاجراءات التي يتم تطبيقها في انجلترا بشأن الحد من انتشار كورونا.

وقال مات ماكان مسؤول إدارة الإعلام بنادي ليفربول لمصراوي "موقفنا هو أننا سنطلق سراح اللاعبين في البلدان التي لا يتعين عليهم فيها الحجر الصحي عند وصولهم إلى المملكة المتحدة".

وصرح "ولكي يكون واضحاً، هذا الحجر الصحي يعني 10 أيام في فندق المطار. إنه ليس حتى حجر صحي في المنزل".

وشدد متحدث ليفربول لمصراوي قائلاً "القضية الأساسية بالنسبة لنا هي الحجر الصحي وطريقته وعدم وجود قرار يخص اعفاء اللاعبين من هذا الأمر".

وأكمل "لذلك نريد التأكيد، أن نادي ليفربول ليس ضد مصر أو أي بلد أخر، ولكن هذا وضع صعب بالنسبة لنا جميعاً بسبب القواعد المتعلقة للحد من انتشار هذا الوباء".

وواصل "نحن جميعاً في نفس الموقف، الجميع متأثر سلباً، وبالتالي نريد حلولاً تتعلق بإعفاء اللاعبين من هذا الحجر الصحي".

وعن وجود حلول لكي يتواجد محمد صلاح في مباراة الجابون علق متحدث ليفربول قائلاً "قد يسمح له بشرط واحد، وهو أن لا يمر على أي بلد تتواجد بالقائمة الحمراء في المملكة وبالتالي عدم دخوله لحجر صحي فور وصوله".

ووفقاً للحكومة البريطانية، فهناك عدد من الدول تم وضعهم في القائمة الحمراء فيما يخص قواعد السفر والخضوع للحجر الصحي فور دخول بريطانيا، ولا تتواجد دولة الجابون في تلك القائمة، بينما تتواجد مصر وبالتالي فالأزمة تتعلق بتوجد صلاح في معسكر المنتخب بالقاهرة وخوض مباراة أنجولا.

ومن المقرر أن تلتقي مصر مع أنجولا يوم 1 من شهر سبتمبر في الجولة الأولى للمرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وتقام المباراة في مصر، ثم يطير الفراعنة للجابون لخوض المباراة الثانية يوم 5 سبتمبر.