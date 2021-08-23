ليس صلاح فقط.. تقارير: "اعتذار" ليفربول شمل ثلاثي البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت صحيفة "ليفربول إيكو"، اليوم الاثنين، أن قرار ليفربول الإنجليزي برفض إرسال المصري محمد صلاح للتواجد في معسكر منتخب بلاده شمل أيضًا ثلاثي منتخب البرازيل.

وأرسل ليفربول، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة المصري، اعتذر خلاله عن عدم انضمام صلاح إلى معسكر الفراعنة، كما شدد خلاله على الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، والتي تضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.. طالع مزيد من التفاصيل

ويستعد المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، لدخول معسكرًا خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات المونديال.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإنجليزية، فإن قرار ليفربول شمل 3 لاعبين آخرين بخلاف محمد صلاح وهم: "أليسون بيكر، روبيرتو فيرمينو وفابينيو".

وأوضحت الصحيفة أن مصر والبرازيل على "القائمة الحمراء" لحكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بقيود السفر، مما يعني أن أي شخص سيخضع للحجر الصحي الفندقي لمدة 10 أيام قبل دخوله للممكلة المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن ليفربول لا يمانع مشاركة صلاح أمام الجابون بالجولة الثانية من التصفيات يوم 5 سبتمبر، باعتبار أن المباراة ستقام بالجابون وهي دولة غير مدرجة بالقائمة الحمراء.

وشددت "ليفربول إيكو" على أن إدارة النادي الإنجليزي لا يرغب في السماح للاعبيه بالسفر إلى بلادهم سواء للتدريبات أو خوض المباريات.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول لن يعترض على السماح للاعبيه بالسفر للعب بقمصان منتخباتهم في حالة رفع قواعد الحجر الصحي.