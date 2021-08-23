في بيان رسمي.. ليفربول يرفض انضمام صلاح لمعسكر المنتخب بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من ليفربول الإنجليزي يعتذر خلاله عن عدم انضمام محمد صلاح لاعب الريدز إلى صفوف المنتخب الوطني الأول في معسكره المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، لدخول معسكرًا خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشار النادي الإنجليزي، في خطابه إلى اتحاد الكرة، إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى انجلترا .

وأوضح اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، أنه يواصل اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب اعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.