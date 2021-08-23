اخبار الرياضه

في بيان رسمي.. ليفربول يرفض انضمام صلاح لمعسكر المنتخب بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من الإنجليزي يعتذر خلاله عن عدم انضمام محمد صلاح لاعب الريدز إلى صفوف المنتخب الوطني الأول في معسكره المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، لدخول معسكرًا خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشار النادي الإنجليزي، في خطابه إلى اتحاد الكرة، إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى انجلترا .

وأوضح اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، أنه يواصل اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب اعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا