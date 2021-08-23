"التجديد لصلاح وزملائه".. أسطورة أرسنال يوجه نصيحة لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حث الأسطورة الإنجليزية إيان رايت مهاجم أرسنال السابق، إدارة ليفربول على ضرورة الإبقاء على محمد صلاح وجوردان هندرسون ثنائي الريدز.

وتتبع إدارة ليفربول خلال الفترة الأخيرة نهج تمديد عقود نجوم الفريق، وبالفعل تم الأمر مع فيرجيل فان دايك، أليسون بيكر وترنت ألكسندر-أرنولد، مع أنباء عن اقتراب هندرسون ومحمد صلاح من التمديد.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول مع بداية موسم 2017/2018 قادمًا من روما الإيطالي، ويمتد عقده مع الريدز حتى نهاية شهر يونيو 2023.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "talksport"، قال رايت: "أعتقد أن هندرسون يمكنه البقاء مع ليفربول حتى نهاية مسيرته، نفس الأمر بالنسبة لمحمد صلاح".

وتابع: "جميعنا يعلم أن إدارة ليفربول ربما ستضطر –في مرحلة ما- لبيع أحد نجوم الفريق بسبب تداعيات فيروس كورونا".

وأضاف: "تخيل أنك تحاول شراء لاعب مثل صلاح.. كم سيكلف؟، نفس الشيء مع ماني وفيرمينو".

وأتم: "إذا كان بإمكان ليفربول الإبقاء على نجومه، فأنت تعلم ما الذي ستحصل عليه في وجودهم، بدلًا من إنفاق الكثير من المال على لاعب قد لا يتناسب مع الفريق أو لا يسجل الأهداف".