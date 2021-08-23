ماريجا وجوميز يسببان حيرة لجارديم قبل ارسال قائمة الهلال الآسيوية

أصابت مدرب فريق الهلال السعودي “ليوناردو جارديم” حيرة كبيرة بسبب اللاعب الأجنبي الرابع في قائمة النادي التي سيقدمها قبل المشاركة في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا منتصف الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تضم قائمة الهلال الآسيوية كل من الكوري الجنوبي يانج هيو سوو، والبرازيلي ماثيو بيريرا و الكولومبي جوستافو كويلار، ليبقى مكان واحد متوفر للأجنبي الرابع، حيث سيفاضل ليوناردو جارديم بين الفرنسي جوميز، أو المالي ماريجا، وفقاً لصحيفة الميدان الرياضي السعودية.

ويتبقى أمام المدير الفني البرتغالي أقل من أسبوعين لاتخاذ القرار، إما بالاحتفاظ بالمهاجم الفرنسي “بافيتيمبي غوميز” الذي شارك مع النادي في آخر نسختين من البطولة، أو الاعتماد على الدولي المالي موسى ماريجا، صفقة الهلال الجديدة خلال الميركاتو الصيفي 2021.

جدير بالذكر أن الهلال سيحل ضيفاً على نادي استقلال طهران الإيراني، يوم 14 سبتمبر المقبل ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2021، في دولة الإمارات العربية المتحدة كأرض محايدة، حيث تقام المباراة على ملعب نادي الوصل في دبي.