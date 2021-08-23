الامارات | بايرن ميونخ يحقق رقما قياسيا على مستوى الدوريات الكبرى في أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يحقق رقما قياسيا على مستوى الدوريات الكبرى في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بايرن مينونخ الألماني لكرة القدم أنه حقق رقما قياسيا على مستوى مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك بتسجيل أهداف في 74 مباراة متتالية في كل المسابقات.

وحطم بايرن ميونخ الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم ريال مدريد الإسباني، الذي سجل في 73 مباراة متتالية خلال عامي 2016 و2017، وذلك بعدما تغلب بايرن على كولون 3 / 2 أمس الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكانت آخر مرة أخفق فيها بايرن ميون بطل ألمانيا في هز شباك منافس، في المباراة التي تعادل فيها سلبيا مع لايبزج في التاسع من فبراير 2020.

ومنذ تلك المباراة، سجل بايرن ميونخ 214 هدفا، بمعدل 9ر2 هدف في المباراة الواحدة، وقد سجل النجم روبرت ليفاندوفسكي وحده 72 هدفا من بينهم هدف التقدم لبايرن ميونخ في مباراة أمس قبل أن يضيف زميله سيرج جنابري الهدفين الأخرين للفريق.

وقال جنابري عن زميله ليفاندوفسكي :"هو واحد من أسباب هذا الرقم القياسي. إنه شعور رائع أن نكون جزءا من هذا الرقم. أتمنى أن نتمكن من مواصلة هذا لمباريات أخرى".

وقال مانويل نوير حارس مرمى وقائد فريق بايرن :"بالطبع، هو أمر لطيف أن نسجل دائما، خاصة بالنسبة للجماهير".

وانفرد بايرن ميونخ بهذا الرقم القياسي على مستوى مسابقات الدوري في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

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