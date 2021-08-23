الامارات | ليفربول يرفض سفر محمد صلاح إلى مصر.. واتحاد الكرة يستنجد بالفيفا

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرفض سفر محمد صلاح إلى مصر.. واتحاد الكرة يستنجد بالفيفا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعتذر نادي ليفربول الإنجليزي بسبب عدم السماح للاعبه الدولي المصري محمد صلاح، لتمثيل المنتخب المصري في مباراتي التصفيات الإفريقية، وذلك بسبب قيود السفر في بريطانيا الخاصة بالعائدين من بعض الدول والتي تجبر على البقاء في حجر صحي لمدة 10 أيام، في حين أشار الخطاب إلى أن اتحاد الكرة المصري سيطلب الاستثناء من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه، أن الاتحاد المصري تلقى خطاباً من ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة، والجابون بمدينة فرانسفيل، خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الإحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين مع بعض الدول في عزل صحي لمدة 10 أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا، كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنياً، فضلاً عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية، وأشار الخطاب إلى أن النادي الإنجليزي اتخذ نفس الإجراء مع عدد من لاعبيه الأجانب

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