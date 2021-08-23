مسؤولة أمريكية تطالب جبهة تجراي بالخروج من إقليمي أمهرة وعفار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

طالبت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور جبهة تحرير تجراي التي يصنفها البرلمان الإثيوبي بـ"الإرهابية" بالخروج من إقليمي أمهرة وعفار اللذين يشهدان مواجهات بين قوات الجيش ومسلحو الجبهة منذ أكثر من أسبوعين.



وقالت باور، في تغريدة على "تويتر"، إن الولايات المتحدة تواصل دعوتها لجبهة تحرير تجراي بوقف التصعيد والانسحاب من إقليمي عفار وأمهرة.

وأشارت إلى أن الهجمات التي تشنها جبهة تحرير تجراي لن تؤدي إلا لإطالة أمد هذا الصراع ومعاناة الشعب الإثيوبي.

وذكرت باور أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدأت في تقديم المساعدات الإنسانية هذا الأسبوع لأكثر من 136 ألف شخص تأثروا بهجوم جبهة تحرير تجراي في إقليمي عفار وأمهرة والذي أجبر مئات الآلاف من المدنيين على الفرار من ديارهم.

وتتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تجراي بتحويل الصراع إلى حرب شعبية، بـ"إرسال أمواج من المسلحين المدنيين" إلى إقليمي عفار وأمهرة، أسفرت عن تشريد أكثر من 300 ألف شخص بالإقليمين ما دعا أديس أبابا إلى إعلان حالة الاستنفار العامة وسط الشعب لمواجهة الجبهة.

والأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الشعب إلى الوحدة والتكاتف في وجه ما أسماه الهجمة الغربية المدعومة إعلاميا ضد بلاده، على ما تتخذه من إجراءات في مواجهة جبهة تحرير تجراي.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في الـ10 من أغسطس/آب الجاري، إلغاءها وقف إطلاق النار الأحادي المعلن منذ يونيو/حزيران الماضي مع جبهة تحرير تجراي شمالي البلاد، ووجهت الجيش بالتصدي لها بعد 8 أشهر من بدء الصراع في إقليم تجراي.