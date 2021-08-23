شكرا لقرائتكم خبر عن علم مصر يزين القرية الأولمبية بطوكيو قبل افتتاح الألعاب البارالمبية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزينت القرية الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو بعلم مصر وذلك قبل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية غدا، حيث من المقرر أن يحمل الرباع المصرى هشام صلاح، وبطلة رفع الأثقال راندا تاج الدين، العلم المصرى غداً فى حفل الافتتاح.

وحرص عمرو الحداد، ممثل الحكومة فى البعثة البارالمبية، التى تشارك بدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، على الاطمئنان على اللاعبين وإنهاء الإجراءات الخاصة بالوصول والتسكين فى طوكيو .

وشهدت رحلة طيران البعثة، قبل الوصول إلى طوكيو، حرص الحداد على تحفيز اللاعبين ومؤازرتهم لتحقيق الميداليات خلال البطولة التي تنطلق في الفترة من 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر.

وغادر الفوج الأول الى طوكيو الخميس الماضى، ووصل الجمعة ، وكان يضم الإداريين ورئيسة اللجنة ، بينما غادر الفوج الثانى أمس السبت ووصل اليوم الأحد.

وتشارك مصر في البطولة بعدد 49 لاعب ولاعبة، من بينهم 15 في رفع الأثقال، وخضعت البعثة قبل السفر إلى مسحتى كورونا، للاطمئنان على سلامة اللاعبين، وجاءت نتيجة المسحة سلبية.