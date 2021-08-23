شكرا لقرائتكم خبر عن "كسر الانف" سبب غياب أحمد مصطفى عن الإسماعيلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الاشعة التى خضع لها أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلى تعرضه لكسر فى الانف ليتأكد غيابه عن مواجهة الطلائع المقرر لها السابعة مساء اليوم الاثنين، على ستاد الإسماعيلية فى افتتاح الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى، لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط في الدوري بعد الخسارة من الزمالك ثم انبى ثم وادى دجلة بالجولات الأخيرة للمسابقة مشدداً على ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة والابتعاد عن قاع الجدول وصراع النجاة من الهبوط.

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بحصد النقاط الثلاث للخروج من دوامة التعادلات التي حققها في الأسبوعين الماضيين بالتعادل السلبى مع الاهلى ثم التعادل الايجابى مع انبى بهدف لكل فريق ضمن خطة تحسين وضع الفريق بجدول المسابقة قبل النهاية.