شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض أحمد سامى لقيادة الفريق.. وناجى مدربًا للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى بيراميدز خط مفاوضات مع أحمد سامى، المدير الفنى الحالى لفريق سموحة، من أجل تولى قيادة الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، فى ظل رغبة إدارة بيراميدز فى الاستعانة بمدير فنى مصرى، وتوجيه الشكر لليونانى تاكيس جونياس.

وجاءت مفاوضات بيراميدز مع أحمد سامى بعدما توقفت المفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى نظرًا لاقترابه من تجديد تعاقده مع الدراويش.

ويرغب مسئولو بيراميدز فى الاستعانة بأحمد سامى لتولى قيادة الفريق فى الموسم المقبل، بعدما قدم المدرب أداءً مميزاً مع الفريق السكندرى، كما طلب بيراميدز الاستعانة بأحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة فى جهاز أحمد سامى.

فى سياق آخر، قرر مسئولو نادى بيراميدز الاستغناء عن الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق بنهاية الموسم الجارى، فى ظل تراجع مستواه بشكل كبير، ليستقر الرأى الفنى على تسويق اللاعب وعدم استمراره مع الفريق بالموسم الجديد، خاصة أن أرقامه لا ترتقى للمستوى المطلوب ولم ينجح فى إقناع الأجهزة الفنية بقدراته ليبتعد عن التشكيل الأساسى طوال الفترات الماضية.

وأكد مصدر داخل نادى بيراميدز أن جون أنطوى خرج من الحسابات الفنية للنادى بشكل رسمي، خاصة بعد التعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف والاستعداد لضم مهاجم أجنبى مميز آخر تضع إدارة النادى الرتوش الأخيرة على تفاصيل انضمامه للفريق.

فى الوقت الذى يرفض مسئولو بيراميدز التفريط فى خدمات البوركينابى إيريك تراورى لأى من الأندية التى طلبت ضمه، سواء داخل مصر أو خارجها، نظراً لوجود حاجة لخدمات اللاعب فى الموسم الجديد ووجود قناعه كبيرة بالمردود الذى يقدمه اللاعب مع الفريق.