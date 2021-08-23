شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسماعيلية فى افتتاح الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

2_يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

3_يدخل الدراويش مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

4_ أسندت لجنة الحكام مواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش لطاقم تحكيم مكون من: محمد الحنفي حكم ساحة ويعاونه كل من خالد السيد وأحمد رشدى، بالإضافة لإبراهيم شاهين حكما رابعا، وعلى الفار يتواجد كلا من صبحى العمراوى و عمرو رمضان.

5_على صعيد تاريخ مواجهات الفريقين فقد لعبا 32 مباراة حيث فاز الدراويش 12 وتعادل الفريقين فى 13 مباراة وفاز الطلائع فى لقاءات وسجل الاسماعيلى 41 هدفًا فيما سجل الطلائع 27 هدفًا.

6_ على ملعب الإسماعيلى، فاز الدراويش فى 7 وتعادل 6 وخسر 1، له 24 هدفًا وعليه 11، وخرج بكلين شيت فى 6 مباريات.

7_ على ملعب طلائع الجيش، فاز الاسماعيلى فى 3 ، وتعادل 6 ، وخسر 6، له 13 هدفًا ، وعليه716 هدفًا، وخرج بكلين شيت فى مباراتين.

8_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل الايجابى 1-1 بين الفريقين ، سجل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى وتعادل عمرو جمال للطلائع بالجولة 16 للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة.

9_أهداف الإسماعيلى عن طريق 25 لاعبًا .. عبد الله السعيد 5 أهداف، حسنى عبد ربه 3 أهداف، محمد حمص وأحمد سمير فرج ومصطفى كريم وعبد الله الشحات ومروان محسن وإبراهيم حسن هدفين لكلا منهم، محمد محسن أبو جريشة وسيد معوض ومحمد فضل وشريف عبد الفضيل ويوسف جمال وجودوين ومحمود حمد وجون آنطوى وعمرو السولية وأحمد سمير محمد وإيمانويل بناهينى ومحمود متولى وإسلام عبد النعيم وعبد الرحمن مجدى وبيكيتى دى سيلفا وأحمد مدبولى وفخر الدين بن يوسف هدفًا لكلا منهم.

10_لعب الفريقان 3 مباريات بكأس مصر فاز الدراويش فى 2، و تعادل 1 ، له 5 أهداف وعليه صفر، وخرد بكلين شيت فى 3 مباريات ” الصعود بضربات الترجيح مرة واحدة ” ، الهدافون .. أحمد على هدفًا – أحمد سمير فرج هدفًا – مهاب سعيد هدفًا – عبد الله الشحات هدفًا – جون آنطوى هدفًا.