شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج: سعيد بالعودة لصدارة التصنيف العالمى وسأنافس على بريطانيا مجدداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى صدارة التصنيف العالمى والذى يتربع على صدارته بشكل رسمى فى سبتمبر المقبل، وذلك بعد وصوله إلى نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى أقيمت مؤخراً فى إنجلترا.

وكتب على فرج عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، "سأعود للمنافسة على بطولة بريطانيا يوماً ما، لكن الآن سعيد بالعودة لصدارة التصنيف العالمى".



على فرج 1



على فرج

وتوج النيوزيلندى بول كول المصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى استضافتها بريطانيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الإسكواش.

وفاز بول كول على منافسه على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالميًا لرجال الإسكواش، في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 6-11, 11-6, 11-6, 11-8.

ورغم خسارة اللقب إلا أن على فرج يعود لصدارة التصنيف العالمى بداية من سبتمبر المقبل، وذلك بعد خسارة محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً أمام بول كول في نصف نهائى البطولة ليودعها مبكراً.