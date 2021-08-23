شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يقدم تظلما للجبلاية ضد عقوبة إيقاف أحمد كشرى 8 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الإنتاج الحربى على تقديم تظلم لاتحاد الكرة ضد عقوبة لجنة المسابقات بإيقاف أحمد كشرى المدير الفنى للفريق 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، لتخفيف هذه العقوبة التى يراها المدرب والنادى مغلظة. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف أحمد كشرى 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاعتراضه على أحمد العدوى حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة 32 من مسابقة الدورى.

ويختتم اليوم الاثنين فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، ويخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء الذى يخوضه الانتاج بدون أى دوافع بعد تأكد هبوطه للقسم الثانى بشكل رسمى فيما سيعلن تتويج الزمالك بطلا للدوري للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه حال فوزه على الانتاج .

وودع فريق الإنتاج الحربي مسابقات الدوري المصري الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذي حققه الفريق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.

وصعد الإنتاج الحربي للدوري الممتاز للمرة الاولى فى تاريخه موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدوري الدرجة الثانية بعد منافسة شديدة مع فريقي النصر والداخلية.