شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كارتيرون طلب رحيل جنش.. والأهلى لم تصله عروض رسمية للشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، يرفض بقاء محمود جنش حارس الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم،"كارتيرون يرفض بقاء محمود جنش فى الموسم المقبل مع الزمالك، وبعدما كانت النية تتجه لرحيل محمد عواد باتت فى الطريق جنش بعد الأزمة الأخيرة".

وعن الأهلى قال شوبير، "حتى هذه اللحظة لا توجد عروض رسمية لمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، ولا توجد خلافات بين الأهلى وعمرو السولية وعلى معلول فى ملف تمديد عقودهم، والأهلى سيعلن تمديد عقودهم فى الوقت المناسب".

وأضاف شوبير، "الأهلى استقر على قيد خماسى تحت السن وهم عمار حمدى وأحمد عبد القادر ومصطفى شوبير وفهد جمعة وكريم فؤاد، وفى حال تفكير مصطفى شوبير فى الخروج عن طريق الإعارة لرغبته فى المشاركة فإن الأهلى يفكر فى تمديد عقده أولا".

وأشار شوبير إلى أن "الأهلى يدرس ضم مهاجم من ضمن ثلاثة أسماء معروضة، كما ينظم الأهلى احتفالية ضخمة للاحتفال بالنجمة العاشرة".

يذكر أن الأهلى فاز فى مباراته الماضية على المصرى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد الإسكندرية يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ورفع الأهلى رصيده قبل مباراة الجونة المقبلة إلى 72 نقطة، جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز فى 21 مباراة على حساب كل من: "مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربى - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلى - الزمالك - إنبى - المصرى - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربى - أسوان - وادى دجلة - سيراميكا - إنبى - المصري".