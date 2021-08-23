الامارات | الموت يفجع "العميد" أحمد حسن

شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع "العميد" أحمد حسن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاعب النادي الأهلي ونادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، العميد أحمد حسن، وفاة والدته في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك كما ذكرت وسائل اعلام مصرية.

ونشر أحمد حسن صورة والدته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، معلقاً عليها "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها".

وأضاف قائلا "رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها، رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة، رحلت الأمن والأمان، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى من الجنة و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

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