بيب جوارديولا يثير الشكوك حول صفقة هاري كين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أثار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الشكوك حول إمكانية مواصلة ناديه سعيه للتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام في الميركاتو الصيفي.



وقال جوارديولا إن ناديه، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" الموسم الماضي، لم يحسم بعد قرار التعاقد مع مهاجم جديد بديل للأرجنتيني سيرجيو أجويرو، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي بنهاية أغسطس/ آب الحالي.

وكان تعاقد أجويرو انتهى مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الماضي، ولم يرغب الطرفان في تمديد التعاقد، لينتقل المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة الإسباني.

وارتبط النادي السماوي بضم هاري كين، هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، واعترف جوارديولا ذاته من قبل برغبة السيتي في ضم اللاعب، غير أن تمسك توتنهام بهدافه حتى الآن لا يزال يعطل أي خطوة رسمية في سبيل حسم الصفقة.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "عندما قررنا عدم تمديد عقد سيرجيو أجويرو وسأل الناس ماذا سنفعل، قلت في مرات عديدة إن هذا سيعتمد على السوق.. ربما نشتري وربما لا".

وأضاف: "تتبقى عشرة أيام على غلق باب الانتقالات الصيفية، ونحن لا نزال في الموقف ذاته.. سنرى ما سيحدث، وهذا سيعتمد أيضا على توقيت اتخاذ القرار".

وتابع "إذا بقيت التشكيلة كما هي فسأكون أكثر من سعيد بالفريق.. لكن بكل تأكيد فإن النادي لديه التزام وواجب باللعب بشكل أفضل، وأن نشعر بأنه لا يزال بوسعنا الفوز بلقب الدوري".

وتعاقد مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع الإنجليزي جاك جريليش صانع لعب أستون فيلا مقابل 100 مليون إسترليني (136.49 مليون دولار) في صفقة قياسية بريطانية، لكنه يفتقر لوجود بدائل في مركز المهاجم بعد رحيل أجويرو.

يذكر أن مانشستر سيتي استهل موسمه في الدوري الإنجليزي بالخسارة 0-1 من توتنهام، قبل أن يفوز 5--0 على نورويتش سيتي في الجولة الثانية، ويخوض مباراته في الجولة الثالثة على أرضه (السبت المقبل) أمام أرسنال الذي بدأ الموسم بشكل كارثي وخسر في أول مباراتين أمام برنتفورد وتشيلسي ولم يسجل أي هدف.