شكرا لقرائتكم خبر عن براعم مدرسة الكرة بالزمالك يدعمون الفريق بهتافات لحسم الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من البراعم الموجودين فى مدرسة الكرة بنادى الزمالك على دعم الفريق الأول لكرة القدم بالهتافات لتحفيزهم قبل المواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربى، التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى اقترب الأبيض من التتويج به هذا الموسم.

وحقق الزمالك الفوز على فريق سيراميكا، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.

فيما أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يدخلون معسكر اليوم، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، وانضم محمد عواد، حارس مرمى الفريق، على حساب محمود جنش الذى استبعده كارتيرون من القائمة، بعدما رفض الحارس الجلوس احتياطيًا فى مباراة سيراميكا الأخيرةوجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – حازم إمام – محمود حمدى الونش - محمود علاء – محمد عبد الغنى – أحمد فتوح – محمد عبد الشافى.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفنى – أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – مروان حمدى.

فى نفس السياق انتظم عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى.

وتماثل جمعة للشفاء من الإصابة التى كان يعانى منها بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، حيث أنهى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى قبل المشاركة فى تدريب اليوم.