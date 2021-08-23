شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 5 أيام بعد نهاية الدوري بقرار من موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش الجهاز الفنى للأهلى موقف الفريق بعد انتهاء بطولة الدورى الجمعة المقبل، حيث استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى مع جهازه المعاون على منح لاعبى الفريق راحة عدة أيام قد تصل إلى خمسة أيام، لمواجهة الإجهاد الذى يُعانى منه الفريق الفترة الماضية.

ويلعب الأهلى مع الجونة غداً، الثلاثاء، بالبحر الأحمر فى الدورى الممتاز فى الجولة قبل الأخيرة، ثم يواجه أسوان الجمعة المقبل فى ختام مسابقة الدورى التى أوشك الزمالك على التتويج بها.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على استبعاد حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق من مواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء، باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري، خوفاً من تفاقم الإصابة، واشتكى حمدى فتحى من إجهاد العضلة الخلفية تسبب فى خروجه بين شوطى مباراة المصرى البورسعيدى ومشاركة المالى ديانج بديلا له.

ووضع الجهاز الطبى للنادى الأهلى برنامجا تأهيليا لحمدى فتحى لتجهيزه للفترة المقبلة، ويسافر اليوم الاثنين، فريق الأهلى إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء فى الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التى ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامى اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد، حيث يرغب الجهاز الفنى فى تحقيق الفوز رغم صعوبة موقفه فى المنافسة على حصد لقب الدورى مع اتساع فارق النقاط مع الزمالك إلى 4 نقاط قبل جولتين من نهاية المسابقة.