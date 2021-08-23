شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتواجد الإسماعيلى فى دائرة الخطر بالدوري قبل جولتين من النهاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل صراع البقاء بالدورى المصرى الممتاز مراحله الأخيرة، بعدما تأكد هبوط فريقى الإنتاج الحربى وأسوان بشكل رسمى قبل جولتين من النهاية، وأصبح الصراع مشتعلاً على المقعد الثالث للهبوط بين 3 أندية، وهى وادى دجلة صاحب المركز الـ16 برصيد 28 نقطة والبنك الأهلى صاحب المركز الـ15 برصيد 33 نقطة، بجانب الإسماعيلى الذى يملك 37 نقطة، ولكنه سيتعرض لخصم 3 نقاط من رصيده عقب نهاية الموسم، وبالتالى يصبح مهدداً بالهبوط برصيد 34 نقطة.

ودخل الدراويش فى حسابات المرشحين للهبوط، بعدما تعقدت نتائج الفريق فى آخر 5 جولات خاضها، حيث خسر على يد كل من الاتحاد السكندري، الزمالك، إنبي، وادى دجلة، بخلاف تعادل وحيد أمام الأهلي.

ويلعب الإسماعيلى ضد ضيفه طلائع الجيش على ستاد الإسماعيلية اليوم، ثم يخرج لمواجهة سيراميكا باستاد السويس الجديد بالجولة الأخيرة.

ويحتاج الإسماعيلى لتأمين البقاء، بتحقيق الفوز على الطلائع أو سيراميكا، وقد تتساوى الأندية الـ3 "الإسماعيلى والبنك الأهلى ودجلة" عند 34 نقطة حال فوز دجلة فى مواجهتين وخسارة الإسماعيلى اللقاءين وتعادل البنك فى مباراة وخسر أخرى، وستلجأ الفرق الـ3 للمواجهات المباشرة ويهبط بذلك البنك الأهلي.

وكان رصيد الإسماعيلى 37 نقطة، لولا خصم 3 نقاط كعقوبة من قبل الاتحاد الدولى "فيفا" ليتراجع مركزاً إلى الوراء، ويصبح مهدداً حال فوز دجلة فى مباراتيه، إذا سار الأصفر على نفس سيناريو نزيف النقاط الأخير.

ويستضيف الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش فى تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية فى افتتاح الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع إنبى بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة من 32 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط فى الدورى بعد الخسارة من الزمالك ثم انبى ثم وادى دجلة بالجولات الأخيرة للمسابقة مشدداً على ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز المسابقة والابتعاد عن قاع الجدول وصراع النجاة من الهبوط.