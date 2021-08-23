شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الهزيمة منذ 127 يوماً فى الدورى قبل موقعة الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق نادى الزمالك على نفسه في الأمتار الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، محققاً أرقاماً قياسية في الموسم الجارى بسلسلة انتصارات متتالية بلغت 7 انتصارات في الدورى فقط، بينما وصلت سلسلة اللاهزيمة في المسابقات المحلية إلى 19 مباراة متتالية سواء في الدورى أو الكأس.

الهزيمة الأخيرة التى تلقاها الزمالك كانت في 18 أبريل الماضى خلال مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية ضمن منافسات الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام والتى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وحقق الزمالك 7 انتصارات متتالية في الدورى العام حتى الآن بدأت بمباراة أسوان واستمرت حتى اللقاء الأخير أمام سيراميكا، وجاءت انتصارات الزمالك المتتالية في الدورى كالتالى:

ـ الزمالك وأسوان 3/0

ـ الزمالك والمقاصة 1/0

ـ الزمالك والمحلة 3/0

ـ الزمالك والاتحاد 2/1

ـ الزمالك والاسماعيلى 2/0

ـ الزمالك ووادى دجلة 1/0

ـ الزمالك وسيراميكا 2/1

واقترب نادى الزمالك من حسم مسابقة الدورى العام للمرة رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث يحتاج الفريق الأبيض لثلاث نقاط فقط من أجل حسم التتويج بالمسابقة المحلية بعد هيمنة الأهلى عليها لخمس مواسم متتالية.

ويواجه الزمالك فريق الانتاج الحربى فى الجولة المقبلة من الدورى، على أن يلتقى فى الجولة الأخيرة بفريق البنك الأهلى.