شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يتلقى العزاء فى والدته اليوم فى مدينة مغاغة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، تفاصيل تلقى العزاء في والدته، والتى توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وكتب الصقر عبر حسابه على فيس بوك: إن شاء الله عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحبيبة اليوم الإثنين بالسرادق المقام بمنزل الأسرة في مدينة مغاغة بالمنيا ومساء يوم الأربعاء من 7 - 10 بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد ولا أراكم الله مكروه في عزيز و غالي.



احمد حسن

وقال أحمد حسن عبر حسابه: "إنا العين لاتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها .. رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها .. رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله.. خير الدنيا والآخرة.. رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الأعلى من الجنة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

من ناحية أخرى قالت مصادر إعلامية إن صلاة الجنازة ستكون غدا من مسجد السلام بمدينة مغاغة محافظة المنيا.

وكشفت المصادر أن والدة أحمد حسن كانت تعاني من مرض أتعبها خلال الأيام الماضية وكان يرافقها نجم منتخب مصر طوال الوقت بالمستشفي.