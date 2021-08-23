شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: التواجد فى أفريقيا هدف المقاولون.. ولن نفرط فى عماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن طموحات ناديه فى الموسم المقبل هو التواجد فى المربع الذهبي للمشاركة فى أفريقيا ، وقال فتحي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الموسم المقبل سيكون افضل للمقاولون العرب وسنضم مجموعة من اللاعبين المميزين لكى تساعدنا على تحقيق اهدافنا ونسعى لاعادة الذئاب إلى الطريق الصحيح".

وأضاف: "نتمسك بعماد النحاس بعدما أعاد المقاولون العرب للمشاركة فى افريقيا بعد غياب دام ١٥ عام وهو مدير فني مميز وصامب شخصية قوية".