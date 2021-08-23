شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: التواجد فى أفريقيا هدف المقاولون.. ولن نفرط فى عماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن طموحات ناديه فى الموسم المقبل هو التواجد فى المربع الذهبي للمشاركة فى أفريقيا ، وقال فتحي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الموسم المقبل سيكون افضل للمقاولون العرب وسنضم مجموعة من اللاعبين المميزين لكى تساعدنا على تحقيق اهدافنا ونسعى لاعادة الذئاب إلى الطريق الصحيح".
وأضاف: "نتمسك بعماد النحاس بعدما أعاد المقاولون العرب للمشاركة فى افريقيا بعد غياب دام ١٥ عام وهو مدير فني مميز وصامب شخصية قوية".
وكان عماد النحاس، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، طالب لاعبى ذئاب الجبل بضرورة مواصلة الانتصارات في مسابقة الدورى العام، بعد الفوز الأخير الذى حققه المقاولون على مصر المقاصة في المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت وانتهت بفوز ذئاب الجبل بنتيجة 3-2، في مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.
وشدد النحاس، على أهمية العودة بثلاث نقاط ثمينة من اللقاء القادم أمام غزل المحلة بالجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك من أجل الوصول إلى المركز الثامن وإنهاء الموسم في مركز يليق بذئاب الجبل بعد المرور بموسم صعب.
ويستضيف غزل المحلة، المقاولون العرب، يوم الأربعاء المقبل في اللقاء الذى يقام على استاد الغزل ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.