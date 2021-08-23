شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. زيزو نجم المراوغات فى قلعة ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعول الجماهير البيضاء أمال عريضة على اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الفريق من أجل حصد الثلاث نقاط المهمة فى لقاء الإنتاج الحربى المقبل، والذى سيحسم حصول الفريق الأبيض على لقب الدورى هذا الموسم.

ويمتلك زيزو العديد من الخبرات التى منحته ثقة جماهير الزمالك، فضلاعن أنه لاعب بعرف جيدا طريق المرمى لما بمتلكه من عنصر المراوغة.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حال فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وضع برنامج استشفائي لأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور في مران أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوى فى الجولة قبل الأخير من مسابقة الدورى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد سيد زيزو فى الصورالتالية :