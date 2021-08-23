شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يطالب لاعبى المقاولون بنقاط المحلة للوصول إلى المركز الثامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عماد النحاس، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، لاعبى ذئاب الجبل بضرورة مواصلة الانتصارات في مسابقة الدورى العام، بعد الفوز الأخير الذى حققه المقاولون على مصر المقاصة في المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت وانتهت بفوز ذئاب الجبل بنتيجة 3-2، في مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

وشدد النحاس، على أهمية العودة بثلاث نقاط ثمينة من اللقاء القادم أمام غزل المحلة بالجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك من أجل الوصول إلى المركز الثامن وإنهاء الموسم في مركز يليق بذئاب الجبل بعد المرور بموسم صعب.

ويستضيف غزل المحلة، المقاولون العرب، يوم الأربعاء المقبل في اللقاء الذى يقام على استاد الغزل ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

على الجانب الآخر وفي استجابة سريعة من مسئولى المقاولون العرب، قامت إدارة ذئاب الجبل بتطوير أرضية استاد عثمان أحمد عثمان، ملعب المقاولون الرسمى بالجبل الأخضر، ورفعت من كفاءتها بعد تراجع مستواها بسبب ضغط المباريات واستضافتها للكثير من فرق الدورى وليس المقاولون فقط.

وطورت الإدارة من من مستوى الأرضية بهدف الحفاظ على سلامة اللاعبين وتحسين مستوى الأداء وهو ما انعكس على أداء اللاعبين بالتزامن مع عودة الانتصارات.

وانتزع المقاولون العرب ثلاث نقاط ثمينة وحصد المقاولون ثلاث انتصارات متتالية دعمت موقفه في جدول الدورى بعد الفوز على الجونة ثم أسوان وأخيراً مصر المقاصة.

ويحتل المقاولون العرب المركز العاشر في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة بالدورى العام، حيث فازوا في 10 مباريات وتعادلوا في 8 أخرى، وتلقى المقاولون الهزيمة في 14 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 44 هدفاً آخر.