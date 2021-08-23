شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على استبعاد حمدى فتحى من مواجهة الجونة خوفاً من تفاقم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى، على استبعاد حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق من مواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء، على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري، خوفاً من تفاقم الإصابة، واشتكى حمدى فتجى من إجهاد العضلة الخلفية تسبب في خروجه بين شوطي مباراة المصرى البورسعيدى ومشاركة المالي ديانج بديلا له.

وضع الجهاز الطبى للنادى الأهلى برنامج تأهيلى لحمدى فتحى لتجهيزه للفترة المقبلة ، ويسافر اليوم الإثنين، فريق الأهلي إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد، حيث يرغب الجهاز الفني في تحقيق الفوز رغم صعوبة موقفه في المنافسة على حصد لقب الدوري مع اتساع فارق النقاط مع الزمالك إلى 4 نقاط قبل جولتين من نهاية المسابقة.