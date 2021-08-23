شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: وكلاء اللاعبين سبب تراجع نتائج غزل المحلة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أنه أمر طبيعي بقاء فريقه فى الدورى الممتاز بسبب القاعدة الجماهيرية وتاريخ النادى العريق، وقال عيد فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "وكلاء اللاعبين سبب تراجع مستوى فريق غزل المحلة إلى جانب الغيابات التى كنا نعاني منها فى العديد من المباريات على مدار الموسم وقلة الخبرات أيضا".

وتعادل فريق غزل المحلة مع البنك الأهلي 1 / 1 ليضمن المحلة البقاء رسمياً في الدوري للموسم الجاري بعد وصوله للنقطة 35 فى المركز الـ13 ويرتفع رصيد البنك للنقطة 33 فى المركز 15.

تقدم البنك بهدف أحرزه موسي دياوارا فى الدقيقة 45+2 من الشوط الأول، وتعادل خالد الأخميمي فى الدقيقة 89 في اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

أكد على العباسى، رئيس شركة غزل المحلة، أن خالد عيد المدير الفنى للفريق عانى الفترة الأخيرة من ضغوط جماهيرية كبيرة بسبب تراجع النتائج، قبل أن يضمن زعيم لفلاحين البقاء فى الدورى العام.

وقال العباسى، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، فى الفترة الأخيرة خالد عيد عانى من ضغوط من الجماهير ولا نأخذ التصريحات بجدية التى نقلت عنه بخصوص رحيله عن النادى إلا في حالة وجود كلام رسمى معنا، وخالد عيد حقق الكثير مع غزل المحلة، وبدأ بأكثر من 70% من لاعبى الممتاز ب وكان هدفنا الأساسى البقاء في الدورى وتحقق الأمر.

وأضاف العباسى، الجماهير ارتفع طموحها بعد الفوز على الأهلى والزمالك وطالبوا خالد عيد بطموحات أكبر، ولكن هذا فوق استطاعته، ونحن فى اجتماعات مستمرة، وقلت للاعبين لا تزايدوا على فرحتكم وليس غزل المحلة بالفريق الذى يفرح بالبقاء فى الدورى ومكانه الطبيعى في المنطقة الدافئة على الأقل.

واختتم رئيس الشركة قائلا، الفكر مختلف تماماً هذا الموسم ونجهز اللاعبين وقمنا بعقد شراكة مع شركة هولندية لاستلام الناشئين لتأسيس جيل جيد صالح للاستثمار من أجل انشاء فريق قوى بالدورى الممتاز بنجوم قادرة على تحقيق ملايين لتحقيق أرباح للشركة.