شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الجونة لغياب طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود كهربا، لاعب الأهلي، للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه ضد الجونة غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري، خاصة مع إيقاف طاهر محمد طاهر؛ لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه الماضية ضد المصري.

وشارك طاهر طاهر أساسيا على حساب محمود كهربا في مباراة المصري الأخيرة، ولكن غياب طاهر عن القائمة سيمنح كهربا فرصة المشاركة أساسيا، خاصة مع غياب جونيور أجايي للإصابة، بخلاف أن كهربا شارك بديلا في مباراة المصري ونجح في تسجيل الهدف الرابع بالمباراة.

ورفض مسئولو النادى الأهلى، فكرة التعاقد مع حسام حسن، مهاجم سموحة المعار لنادي أهلي طرابلس الليبى، أو شادي حسين، لاعب سيراميكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم ارتباط اسم الثنائي حسام حسن وشادي حسين بالأهلي خلال الأيام الماضية إلا أن المعلومات الواردة من الأهلي تؤكد أن الثنائي خارج حسابات القلعة الحمراء الصيف الجاري.