شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى يجرى جراحة الغضروف بنجاح ويبدأ البرنامج التأهيلى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد فوزى حارس مرمى النادى الإسماعيلى، جراحة غضروف الركبة بنجاح، ومن المقرر أن يبدأ الحارس برنامجه التأهيلى للتعافى من هذه الإصابة بداية من السبت المقبل، وكان محمد فوزى قد غاب عن مباريات الاسماعيلى الاخيرة فى الدروي مستغلا رغبة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق فى إجراء عملية تدوير وتقييم كل اللاعبين لإجراء الجراحة التى يعانى منها منذ فترة طويلة حتى يكون جاهزاً لحماية عرين الدراويش بداية من الموسم المقبل .

ويستضيف فريق الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد الإسماعيلية فى افتتاح الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط في الدوري بعد الخسارة من الزمالك ثم انبى ثم وادى دجلة بالجولات الأخيرة للمسابقة مشدداً على ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة والابتعاد عن قاع الجدول وصراع النجاة من الهبوط.