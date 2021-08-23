شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يخضع للجرعة الثانية من لقاح كورونا فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندري، برئاسة الدكتور عمرو الأشلم، إخطارًا من وزارة الصحة يؤكد موعد حصول الفريق الكروى الأول بالإضافة إلى الجهاز الفنى والمعاون والإدارى والطبى والعاملين، على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

وتحدد يوم الرابع من سبتمبر المقبل موعدا للجرعة الثانية من فيروس كورونا، علما بأن الفريق حصل على الجرعة الأولى في الثاني عشر من يونيو الماضى.

ويلتقى فريق الاتحاد السكندري مع البنك الأهلى، في مباراة مثيرة تقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الـ33 بالدورى المصرى الممتاز.

وأعلن نادى الاتحاد السكندرى، تعديل مواعد مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره البنك الأهلى فى الدورى الممتاز، وأكد الاتحاد السكندرى، فى بيان رسمى، أن مباراة الفريق أمام البنك الأهلى ستقام، فى الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، بدلًا من السابعة مساء.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 44 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه مثلها.

وتعادل فريق غزل المحلة مع البنك الأهلي 1 / 1، ليضمن المحلة البقاء رسميا في الدوري للموسم الجاري، بعد وصوله للنقطة 35 فى المركز الـ13، ويرتفع رصيد البنك للنقطة 33 فى المركز 15.