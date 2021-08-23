شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الدوري المصري أقوى 200 مرة من أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن مسابقة الدورى العام، أقوى 200 مرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن فرق القارة السمراء أغلبها لا تمتلك لاعبين دوليين باستثناء فرق تونس.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: الدوري المصري أقوى 200 مرة من دوري أبطال أفريقيا و ليس أهم والسبب معروف نحن نلعب مع فرق و دوريات ضعيفة في أفريقيا لا تمتلك لاعبين دوليين في المنتخبات إلا مثل مصر و تونس و حتي المغرب و الجزائر كل لاعبيهم محترفين في أوروبا.



خالد الغندور

واقترب نادى الزمالك من حسم مسابقة الدورى العام للمرة رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث يحتاج الفريق الأبيض لثلاث نقاط فقط من أجل حسم التتويج بالمسابقة المحلية بعد هيمنة الأهلى عليها لخمس مواسم متتالية.

ويواجه الزمالك فريق الانتاج الحربى فى الجولة المقبلة من الدورى، على أن يلتقى فى الجولة الأخيرة بفريق البنك الأهلى.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يدخلون معسكر اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

وانضم محمد عواد، حارس مرمى الفريق، على حساب محمود جنش الذي استبعده كارتيرون من القائمة، بعدما رفض الحارس الجلوس احتياطيا في مباراة سيراميكا الأخيرة والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.