شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات وأيمن أشرف ينتظمان فى مران الأهلي اليوم قبل السفر للغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الإثنين، أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى مران المارد الأحمر بعد أن اكتفيا بأداء جلسة في "الجيم" على هامش مران الفريق بالأمس، ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من مران الأهلي الجماعي أمس، وذلك وفقًا للبرنامج الاستشفائي الذي يقوم بتنفيذه مع العديد من اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

يسافر اليوم الإثنين فريق الأهلي إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد، حيث يرغب الجهاز الفني في تحقيق الفوز رغم صعوبة موقفه في المنافسة على حصد لقب الدوري مع اتساع فارق النقاط مع الزمالك إلى 4 نقاط قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ورفض مسؤلو النادى الأهلى، فكرة التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة المعار لنادي أهلي طرابلس الليبى أو شادي حسين لاعب سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم ارتباط اسم الثنائي حسام حسن وشادي حسين بالأهلي خلال الأيام الماضية إلا أن المعلومات الواردة من الأهلي تؤكد أن الثنائي خارج حسابات القلعة الحمراء الصيف الجاري.