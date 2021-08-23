الاتحاد السعودي يعلن إقالة مدربه عقب خسارة نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي الاتحاد السعودي اليوم الاثنين إقالة البرازيلي فابيو كاريلي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، إثر الخسارة أمام الرجاء الرياضي المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب لكرة القدم (البطولة العربية).

وتوج الرجاء بلقب البطولة السبت الماضي بعدما تغلب على الاتحاد 4 / 3 بضربات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 4 / 4 .

واتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد قرار إقالة كاريلي مع إسناد مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة إلى المدرب الوطني حسن خليفة.

وذكر نادي الاتحاد في بيان رسمي نشره اليوم الاثنين:

"حرصا من مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبد الله الحائلي على مصلحة نادي الاتحاد وإسعاد جماهيره الوفية مهما كانت صعوبة القرارات وتبعاتها، فإنه بناء على التغيير الكبير في منهجية ورؤية المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، على الرغم من الاجتماعات المتكررة وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية وما يحتاجه الفريق فعليا للمنافسة الحقيقية على البطولات، حيث كان رد المدرب على ملاحظات الإدارة هو تمسكه بموقفه وتأكيد تحمله تبعات قراراته الفنية، ونظرا لإقامة نهائي البطولة العربية في بداية الموسم فقد قررت الإدارة التريث ومنح المدرب الفرصة كاملة، إلا أنه أصر على موقفه الذي أعلنه مؤخرا إعلاميا بعدم حاجته لمهاجم رغم علمه بعزم الإدارة على دعم الفريق بلاعب محترف في هذا المركز خلال الأيام المقبلة".

وأضاف البيان: "على ضوء ما تقدم من اختلاف جوهري في قرارات المدرب التي تختلف بين الحين والآخر وعدم استقراره على استراتيجية معينة، مما أثر على مسيرة الفريق في المنافسة خلال المرحلة الماضية، فقد قرر مجلس الإدارة إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب فابيو كاريلي وتكليف المدرب الوطني الكابتن حسن خليفة بقيادة الفريق الأول فنيا".

وتولى كاريلي تدريب الاتحاد في فبراير 2020 خلفا للهولندي تين كات، وساهم في مساعدة الفريق على البقاء بدوري المحترفين في موسم 2019 / 2020 قبل أن يحقق معه المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم الماضي.

وكان الاتحاد قد استهل موسم 2021 / 2022 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالخسارة أمام الفيحاء صفر / 1 ثم الفوز على الرائد 3 / صفر.