كلوب يعلق على عن تمديد عقده مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على إمكانية تمديد عقده مع الريدز خلال الفترة الحالية.

وتولى كلوب المسئولية الفنية لليفربول مع بداية موسم 2015/2016، ويمتد عقده مع الريدز حتى نهاية موسم 2024.

وخلال حديثه لصحيفة "بيلد" الألمانية، سُئل كلوب عن تمديد عقده مع ليفربول، وقال: "لا فائدة من إضافة شيء ما، ما زال عقدي ممتد مع الفريق".

وأضاف المدرب الألماني: "كيف لي أن أعرف ما سيحدث بعد ثلاث سنوات؟ لا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يحدث في غضون أسبوعين أو ثلاثة".

وأوضح كلوب أنه في حال رحيله عن ليفربول في صيف عام 2024، فلن يكون لديه نية لاستبدال فليك (مدرب منتخب ألمانيا الحالي الذي سينتهي عقده في نفس الفترة)، وقال: "إذا انتهت مهمتي مع ليفربول في عام 2024، فسأحصل على إجازة لمدة عام".