السويسري شاكيري في طريقه الى ليون

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ليون: أعلن نادي ليون الفرنسي عن توصّله إلى اتفاق يقضي بإنتقال جناح ليفربول الإنكليزي، السويسري الدولي جيردان شاكيري إلى صفوفه في صفقة تقدّر ب11 مليون يورو (من ضمنها المكافآت).

وسيخضع شاكيري للفحص الطبي الإثنين قبل التوقيع رسميًّا على عقده.

ويملك شاكيري (29 عامًا) خبرة كبيرة في الملاعب بعد خوضه 96 مباراة دوليّة في صفوف منتخب سويسرا ومشاركته في 3 نسخ من نهائيّات كأس العالم (2010 و2014 و2018) بالإضافة إلى كأس أوروبا مرّتين عامي 2016 و2020.

وسبق لشاكيري أن دافع عن ألوان أندية بازل السويسري، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر الايطالي وستوك سيتي الإنكليزي قبل أن ينتقل إلى جاره ليفربول عام 2018.

ويعاني ليون في مطلع الموسم الحالي في الدوري الفرنسي حيث فشل في تحقيق أي فوز في ثلاث مراحل حتى الآن ويحتلّ المركز السادس عشر.