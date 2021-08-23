شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: الإنتاج سيلعب بشرف أمام الزمالك.. وسأدفع بالناشئين بسبب الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أنه يعاني من غيابات بعض اللاعبين الأساسيين خلال مباراة الزمالك المقرر لها غدا فى الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال كشري فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "حارس المرمي الأساسي للفريق سيغيب إلى جانب العديد من اللاعبين ولكن سنلعب بشرف فى المباراتين المقبلتين، وسندفع ببعض اللاعبين الناشئين أمام الزمالك".

وأضاف مدرب الإنتاج الحربى: "سنبذل جهدا كبيرا أمام الزمالك ولكن بكل تأكيد لن يكون هناك دافع اللاعبين بعد الهبوط بشكل رسمي، وكنت أتمني الفوز أمام الاتحاد لكي تكون مباراتنا أمام القلعة البيضاء قوية".

ويختتم اليوم الاثنين فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، ويخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء الذى يخوضه الانتاج بدون أى دوافع بعد تأكد هبوطه للقسم الثانى بشكل رسمى فيما سيعلن تتويج الزمالك بطلا للدوري للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه حال فوزه على الانتاج .