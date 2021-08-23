شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم غانا بثنائية العميد ويفوز على السودان بثلاثية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 23 أغسطس 1994، فاز منتخب مصر على نظيره الغانى بهدفين دون رد سجلهما حسام حسن فى الشوط الأول، ضمن البطولة الودية التى نظمتها مصر، جاء تشكيل الفراعنة مكونا من: نادر السيد، أحمد رزق، طلعت منصور، على يحيى، محمد يوسف (حمزة الجمل)، ياسر ريان (أيمن منصور)، هادى خشبة، رضا عبدالعال، فوزى جمال، وليد صلاح الدين، حسام حسن (حسين عبداللطيف).

وفى مثل هذا اليوم 23 أغسطس 2002 فاز منتخب مصر على نظيره السودانى بثلاثة أهداف دون رد، فى مباراة تكريم أحمد سارى لاعب الاتحاد والمنتخب السابق، سجل الأهداف سامح يوسف هدف، ومحمد بركات هدفين.

جاء تشكيل المنتخب بقيادة محسن صالح مكونا من: عصام الحضري، إسلام الشاطر، وائل جمعة (عطية صابر)، عماد النحاس، عمرو فهيم، محمود شيكو، سيد معوض، محمد بركات، حسام غالى (محمد شوقي)، خميس جعفر، أحمد سارى (أحمد بلال)، سامح يوسف (ٍيوسف حمدي).

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.