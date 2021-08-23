شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مفاوضاته مع جونيور أجايي لفسخ التعاقد بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأحمر، من أجل فسخ العقد بالتراضي بعد نهاية الموسم الحالي، مقابل الحصول على مبلغ مالي معين بالاتفاق بين الطرفين، خاصة مع عدم وصول أية عروض للتعاقد مع اللاعب النيجيري، والذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، وتراجعت الإدارة عن فكرة تجديد عقده.

وتوجد نية لدى مسئولي الأهلي في الاستغناء عن جونيور أجايي ولاعب أجنبي آخر والأقرب هو الكونغولي والتر بواليا الذي يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزاني، واللذين نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على رحيل أجايي مع والتر بواليا، في ظل عدم التوصل لاتفاق على بيع المالي اليو ديانج إلى نادي جالاتا سراي التركي، بعدما توقف العرض التركي عند 5 ملايين يورو لشراء اللاعب من الأهلي، وهو ما تتحفظ عليه الإدارة الحمراء وترغب في ألا يقل العرض المالي عن 8 ملايين دولار.