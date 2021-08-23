شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: "حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني.. ولم أسب الحكم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أنه لم يتعدى لفظيا على الحكم محمد العدوي خلال مباراة الاتحاد السكندري، وقال كشري فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني، ولم أخطأ فى أحد على الاطلاق طوال مسيرتي سواء كلاعب أو مدير فني، جهاز الاتحاد السكندري سبوا الحكم بأبشع الألفاظ".
وأضاف: "سأتقدم بتظلم ضد قرار اتحاد الكرة، والحكم كان موجه ضد الإنتاج الحربي خلال المباراة، ومراقب اللقاء ظلمنا ظلم كبير".
وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى، 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاعتراضه على أحمد العدوى حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة 32 من مسابقة الدورى.
وودع فريق الإنتاج الحربى مسابقات الدورى المصرى الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذي حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.
وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.
وصعد الإنتاج الحربي للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدوري الدرجة الثانية بعد منافسة شديدة مع فريقي النصر والداخلية.