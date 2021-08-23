شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: "حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني.. ولم أسب الحكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أنه لم يتعدى لفظيا على الحكم محمد العدوي خلال مباراة الاتحاد السكندري، وقال كشري فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني، ولم أخطأ فى أحد على الاطلاق طوال مسيرتي سواء كلاعب أو مدير فني، جهاز الاتحاد السكندري سبوا الحكم بأبشع الألفاظ". وأضاف: "سأتقدم بتظلم ضد قرار اتحاد الكرة، والحكم كان موجه ضد الإنتاج الحربي خلال المباراة، ومراقب اللقاء ظلمنا ظلم كبير".

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى، 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاعتراضه على أحمد العدوى حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة 32 من مسابقة الدورى.