شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مستمرة بين حسين لبيب وكارتيرون لحسم ملف صفقات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، جلسات مستمرة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، من أجل حسم ملف الصفقات التي سيتم إبرامها في الميركاتو الصيفى الحالي لتدعيم صفوف الفريق، خاصة وإن هناك أسماء عديدة تم عرضها على الزمالك، كما يرغب المدير الفني في تدعيم بعض المراكز بعناصر أجنبية مثل مركز الوسط من أجل تعويض رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى.

وتم عرض عدة أسماء على كارتيرون حيث أبدى ترحيبه بالتعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، كما رحب بالتعاقد مع أحمد أيمن منصور مدافع الفريق السماوى، ومنح الإدارة الأشارة الخضراء لبدأ المفاوضات.

كما تعطلت مفاوضات نادى الزمالك مع التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الترجى التونسى، بشكل مؤقت، بعدما كان اللاعب على مقربة من العودة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وجدت رغبة من الطرفين فى إنهاء الخلافات التى نشبت بينهما وتسوية القضايا.

وكشف مصدر مطلع، عن أن مفاوضات الزمالك مع حمدى النقاز كانت تسير بشكل جيد وفى طريقها للحسم، إلا أن الأمور تعطلت بعدما أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك رغبته فى استمرار التونسى حمزة المثلوثى وتراجع عن فكرة رحيل اللاعب فى نهاية الموسم.