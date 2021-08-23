شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدورى تتهافت على ضم حلوانى أسوان بعد تأكد هبوط زهرة الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت عدة أندية بالدورى العام وفى مقدمتها الاتحاد السكندرى، اهتمامها بضم عمرو الحلوانى ظهير أيسر أسوان خلال فترة الانتقالات الصيفية المرتقبة، وذلك بعد تألقه خلال الموسم الجارى بشكل لافت مع زهرة الجنوب، رغم تأكد هبوط أسوان بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى.

وقدم الحلوانى موسماً مميزاً مع أسوان، حيث صنع 10 أهداف وسجل 4 أهداف أخرى، في واحد من أفضل مواسمه بالدورى العام، وهو ما رشحه للدخول في حسابات عدة أندية.

وتأكد هبوط فريق أسوان بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى، بعد تعادل البنك الأهلى مع غزل المحلة بهدف لكل منهما، فى مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام،حيث رفع البنك الأهلى رصيده إلى النقطة 33، ووالتى لا يستطيع أبناء الجنوب تخطيها.

وفى حال فوز أسوان فى آخر مباراتين أمام سموحة والأهلى فلن يتخطى أبناء الجنوب النقطة 33 وهو ما يعنى هبوط الفريق بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى ليكون أول الهابطين، حيث تخدم المواجهات المباشرة بين الفريقين البنك الأهلى.

وكان أسوان قد خسر مباراة الجولة 32 أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، ليتوقف رصيده عند النقطة 27 وذلك بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب بنتيجة 2/1 فى الجولة 31.

ويتبقى للبنك الأهلى مواجهتى الزمالك والاتحاد السكندرى عقب مباراة غزل المحلة، بينما يواجه أسوان فريق سموحة قبل أن يختتم مبارياته فى الدورى الممتاز بمواجهة قوية أمام الأهلى.

ويحتل أسوان المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً.