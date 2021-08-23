شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى الغردقة اليوم لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر اليوم الإثنين فريق الأهلي إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد، حيث يرغب الجهاز الفني في تحقيق الفوز رغم صعوبة موقفه في المنافسة على حصد لقب الدوري مع اتساع فارق النقاط مع الزمالك إلى 4 نقاط قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ورفض مسؤلو النادى الأهلى، فكرة التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة المعار لنادي أهلي طرابلس الليبى أو شادي حسين لاعب سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم ارتباط اسم الثنائي حسام حسن وشادي حسين بالأهلي خلال الأيام الماضية إلا أن المعلومات الواردة من الأهلي تؤكد أن الثنائي خارج حسابات القلعة الحمراء الصيف الجاري.