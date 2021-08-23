شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يطير إلى المجر للمشاركة فى كأس العالم 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم بعثة منتخب السلة تحت 18 بنات وأولاد، إلى المجر للمشاركة فى بطولة كأس العالم لمنافسات 3x3، والتى تقام فى الفترة من 24 أغطس وحتى 28 من نفس الشهر .

وأعلن ياسر أبو الفتوح المدير الفني لمنتخب كرة السلة تحت 18 سنة أولاد، قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في منافسات كأس العالم 3x3 التي تقام بالمجر، والتي تضم 4 لاعبين، القائمة تضم كلا من: مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر "بيدو"، محمود وليد، أحمد ياسر ريحان، وكان قد شارك في المعسكر الإعدادي الأخير للبطولة بالإضافة للقائمة النهائية كل من آسر محمد جودة "الچوكر"، وياسين ياسر عبد الوهاب "شقاوة" .

فى المقابل أعلن أحمد جمعة الميدر الفنى لمنتخب الناشئات قائمة اللاعبات والتى تضم كل من فريدة خالد و تمارا نادر، و فريدة تامر، بالاضافة إلى نرمين أيمن.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباريات الدور الأولى يومى 24 و 26 أغسطس بواقع مباراتين فى اليوم الواحد.

وتشهد هذه الفترة مشاركة منتخبات السلة فى أكثر من بطولة، حيث يشارك منتخب الناشئات في منافسات نفس البطولة أيضا، و يشارك منتخب الرجال في منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تقام برواندا أيضا.